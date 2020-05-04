Sivas’ta üç, Artvin’de 17 gündür ‘corona’ vakası görülmedi

Bir süredir Covd-19 vakası görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illere yenileri eklenmeye başladı. Artvin’de 17 gündür vaka görülmediği açıklandı. Ardından bir iyi haber de Sivas’tan geldi.

Corona virüsünün yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin’de vaka sayısı sıfırlandı.

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Sivas Valiliği de üç gündür şehirde vaka görülmediğini açıkladı.

Valilik açıklaması şöyle: “Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son üç gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz.”