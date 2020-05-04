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Yaramazlara biraz batar!

Sivas’ta üç, Artvin’de 17 gündür ‘corona’ vakası görülmedi

Bir süredir Covd-19 vakası görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illere yenileri eklenmeye başladı. Artvin’de 17 gündür vaka görülmediği açıklandı. Ardından bir iyi haber de Sivas’tan geldi.

Corona virüsünün yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin’de vaka sayısı sıfırlandı.

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Sivas Valiliği de üç gündür şehirde vaka görülmediğini açıkladı.

Valilik açıklaması şöyle: “Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son üç gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz.” 

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Uzmanlar: Dağıtılan maskeler telli olmalı

Uzmanlar, eczaneler, kamu kurumları veya posta aracılığıyla vatandaşa ücretsiz dağıtılan maskelerde tel bulunmaması nedeniyle corona virüsüne karşı yeterli korumayı sağlamadığı yönünde uyardı. Uzmanlar vatandaşlara telli maske dağıtılması gerektiğini söyledi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen hafta verdiği ‘corona’ hutbesinde virüsün asıl sebebi olarak eşcinselleri, HIV’le yaşayanları ve zinayı işaret etti. Diyanet’in bu söylemi, ciddi itiraz ve muhalefetle karşılaştı. LGBTİ+ haklarını savunan açıklamalar yapan Ankara ve Diyarbakır baroları yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı.

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