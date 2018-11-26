Sivas’ta trenler kafa kafaya çarpıştı: Kazada 15 kişi yaralandı

Sivas’ın Ulaş ilçesi yakınlarında yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.00 sıralarında Bostankaya tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Yolcu treniyle yük treninin kafa kafaya çarpıştığı belirtildi. Çarpışma sorasında raydan çıkan lokomotif olmadığı aktarıldı.
Kazada yolcu treninin makinistleri Zekeriya Dede ve Enes Duman, yük treninin makinistleri Sinan Çetintaş (36) ve İsmail Cin (27) ile yolcular Beşir Öcal (76), Hasan Yalçın (66), Furkan Dalkıran, Hatun Erdoğan (50), Fatih Kilis (42), Fevzi Kip (65), Resul İlbey (17), Fadime Gündoğdu (61), Ceyda Çavdar (21), Salihcan Ayten (17) ve İsmihan Korul (67) yaralandı.
Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yoğun sis bulunan bölgede kazaya karışan trenlerden birinin sinyalizasyon hatası yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.