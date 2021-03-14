Sivas’ta salgın kurallarını ihlal ederek okey oynayan ve nargile içen 19 kişiye 30 bin lira ceza

Sivas’ta bir iş yerinde nargile içen ve okey oynayarak Covid-19 salgın kurallarını ihlal eden 19 kişiye 30 bin lira ceza kesildi.

Fotoğraf: AA

İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bir iş yerinde nargile içildiği ve okey oynatıldığı ihbarı üzerine denetim yaptı.

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AA’nın aktardığına göre denetimde İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı hareket ederek sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan 19 kişi ile iş yeri sahibine 30.009 lira idari ceza uygulanması amacıyla tutanak tutuldu.