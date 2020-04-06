Sivas’ta ‘Hobbit’ evleri sağlık çalışanlarına ücretsiz

Sivas belediyesince Paşabahçe Mesire Alanı’na inşa edilen ‘Hobbit‘ evleri sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edilecek.

Fotoğraf: DHA

John Ronald Reuel Tolkien’in yazdığı, Peter Jackson’ın sinemaya uyarladığı ‘Yüzüklerin Efendisi‘ ve ‘Hobbit‘ serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı ‘Hobbit’lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenerek inşa edilen yamaç evlerinde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası, banyo dahil ‘1 artı 1‘ olarak inşa edilen ve apart otel hizmeti verilen evlere meraklılar yoğun ilgi gösteriyor.

Reklam

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına moral olması için bu desteği verdiklerini söyleyen işletme müdürü Mehmet Yıldırım şöyle konuştu: “Her mevsim burası ayrı bir güzellikte ve yoğunluktaydı. Şu an virüs nedeniyle bir sessizlik var. Biz de yönetimimizle bir karar verdik. Burada bütün sağlık çalışanlarımızı ücretsiz misafir etmek istiyoruz. Onlar bu dönemde bizim için fedakarca çalışıyorlar. Biz de böyle bir karar aldık. Kendilerini buraya bekliyoruz. Onlara ihtiyaçları doğrultusunda, moral olsun, diye böyle bir şey yapmak istedik.”