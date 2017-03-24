Sivas’ta ‘Hayır’ için salon bulamayan MHP’li Kaya: Sahipleri baskılarla iptal etti

MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, Sivas’ta ‘Hayır’ kampanyası yürütmek için salon bulamadıklarını söyledi.

Yarın yapmayı düşündükleri program için kentte salon bulamadıklarını belirten Kaya, tutulan salonların baskılar sorunu iptal edildiğini söyledi: “Burada organizasyonu yapan arkadaşlarımızın tutmuş oldukları salonlardan altı tanesi, tuttuktan sonra baskılarla salon sahipleri tarafından iptal edildi. Arkadaşlarımız şu saate kadar hala yeni bir salon tutmak için uğraşıyorlar, gayret gösteriyorlar. Bütün engellemelere rağmen biz inşallah Sivas’ta vatandaşlarımızla buluşup neden ‘hayır’ dediğimizi, bu anayasa değişikliği paketinin ülkemiz için, milletimiz için hangi tehlikelerle, ne gibi risklerle dolu bir paket olduğunu anlatmak için inşallah yarın vatandaşlarımızla buluşacağız.”

‘Hayır’ propagandası yapınca gözaltı riski var’

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası salonunun da iptal ediliğini ve kendilerine “Kusura bakmayın, çok büyük baskılarla karşı karşıyayız” dendiğini belirten Kaya, “Meydanda dolaşıyoruz. ‘Evet’ stantları var. Ama ‘Hayır‘ propagandası yaptığınız zaman Türkiye’nin başka yerlerinde olduğu gibi polis tarafından gözaltına alınma riski var. Bu şartlar altında milletimizle kucaklaşıyoruz. İnsanlarımızla konuştuğumuz zaman, paketin içeriğini anlattığımız zaman olumlu tepkiler aldığımızı ifade edebilirim” diye konuştu.