Sivas’ta dokuz yıl önce el koyulan gümrük kaçağı beş ton çay imha edildi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde dokuz sene önce ele geçirilen gümrük kaçağı beş ton 70 kilogram çay, toprağa gömülerek imha edildi.

Fotoğraf: AA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 17 Ekim 2012’de yol denetimleri sırasında bir TIR’ın dorsesinde beş ton 70 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirdi.

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Koyulhisar Asliye Ceza Mahkemesinin müsadere kararı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ‘ürünün piyasaya arzının mümkün olmadığına’ dair kararına istinaden, Gümrük İl Müdürlüğü tarafından imha komisyonu oluşturuldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gümrük İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sivas Belediyesi ekiplerinden oluşan komisyon üyelerinin gözetiminde, Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında iş makinesi ile ezilen gümrük kaçağı çay paketleri daha sonra toprağa gömüldü.