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Sivas’ta ‘corona’ şüphesi: Hasta gözlem altında

Sivas’ta Afganistan uyruklu Najibullah Sultani yüksek ateş ve grip şikayetiyle kaldırıldığı hastanede corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Ferhatbostan Mahallesi’nde yaşayan Sultani, ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne götürüldü. Bir süre acil servis önünde, ambulans içinde bekletilen Sultani acil servisin ve odanın hazırlanmasının ardından ambulanstan indirilerek hastanede gözlem altına alındı. 

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Hastane personelinin özel tulum giydiği ve maske taktığı görüldü. Gözlem altına alınan hastaye kesin teşhis amaçlı gerekli tetkiklerin uygulanacak.

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