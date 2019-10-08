Sivas’ta cezaevi nakil aracı devrildi: Dokuz yaralı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu beşi asker, dördü mahkum olmak üzere dokuz kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza saat 07:00’de Sivas-Tokat karayolu üzerinde Çamlıbel mevkisi yakınlarında meydana geldi.

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Tokat’tan Mardin’e mahkumları taşıyan M.K.’nin kullandığı 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Yol kenarındaki tümseğe çarptıktan sonra takla atarak tekrar düzelen araç içerisindeki beş asker ile dört mahkum yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.