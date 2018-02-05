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Yaramazlara biraz batar!

Sivas’ta bir işsiz kendisini yakmak istedi

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Sivas’ta bir kişi maddi sıkıntıları gerekçesiyle kendisini yakmaya çalıştı.

Fotoğraflar: DHA

Kent meydanına dün saat 16.00 sıralarında gelen 38 yaşındaki işsiz Mevlüt A. elindeki benzin dolu bidonu göstererek kendini yakacağını söyledi.

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Süs havuzuna çıkan adamın etrafını polisler sardı, bu sırada her ihtimale karşı sağlık ekipleri çağırıldı.

Mevlüt A., polislere behçet hastalığı raporunun iptal edildiğini ve maddi sıkıntı yaşadığını söyledi.

Yaklaşık yarım saat süren çaba sonucu ekipler Mevlüt A.’yı ikna ederek elinden benzin bidonunu aldı.

Süs havuzundan indirilen ve sağlık görevlilerinin kontrol ettiği Mevlüt A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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