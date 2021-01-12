Sivas’ta 91 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Kış mevsiminde sıcaklığın en çok düştüğü kentlerden Sivas’ta bugün termometreler 18 dereceyi gösterdi.

Fotoğraflar: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kentte ocak ayında görülen en yüksek sıcaklık, 1930’da 14.6 dereceyle kayda geçti.

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Kentte bugün sıcaklığın 18.4 dereceye ulaşmasıyla, 91 yılın rekoru kırılmış oldu. Bazı Sivaslılar tişörtle gezerken objektiflere yansıdı.

Ocak 2021

DHA tarafından bir yıl arayla aynı yerde çekilen fotoğraflar, 2020 ve bu yılın 12 Ocakları arasındaki ısı farkınının somut göstergesi.