Sivassporlu ‘fenomen’ taraftar: ‘Sabaha kadar buradayız’ sözünün patentini alacağım

“Sabaha kadar buradayız” demesiyle gündem olan 40 yaşındaki Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, sözlerinin patentini alacağını ifade etti.

Sivasspor, 19 Ocak’ta oynanan Süper Lig’in 18’nci hafta maçında Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 yenmişti. Maçın ardından Sivas sokaklarına çıkarak galibiyeti kutlayan taraftarlar arasında bulunan simitçi Ahmet Yaşin, “Sabaha kadar buradayız” demiş ve sözleriyle sosyal medyanın gündemine girmişti.

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Sivasspor Başkan Yardımcısı Erdoğan Bozatlı tarafından dişleri yaptırılan Yaşin, kent merkezinde simit satmaya devam ediyor. Çok sayıda kişi, Yaşin’in yanına giderek onunla fotoğraf çektiriyor.

Fotoğraf: DHA

Yaşin, üst dişlerinin olmaması nedeniyle zorluk çektiğini belirterek şunları söyledi: “Erdoğan başkanıma dişlerimi yaptırdığı için teşekkür ederim. Dişlerim çok güzel oldu. Eskisinden çok daha güzel oldu. Eskiden çok zorluk çekiyordum, şimdi çok rahatım. Görenler de memnun oluyor. Fenomen olduktan sonra simit satışlarım da çoğaldı. Geliyorlar, benimle fotoğraf çektiriyorlar. Dişlerimin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Sözüyle ilgili çeşitli yapımcılardan teklif aldığını ve klip çekimlerine katıldığını belirten Yaşin, “Bu söz bana ait. Patent başvurusunu da yapacağım. Dizilerde ve televizyonlarda izinsiz kullanılmasını istemiyorum” diye konuştu.