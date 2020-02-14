Sivasspor, geçen ay dünya genelinde takipçi sayısını en çok artıran beşinci kulüp oldu

Süper Lig’in lideri Sivaspor, geçen ay sosyal medyada takipçi sayısını yüzde 5.7’yle dünya genelinde en çok artıran beşinci futbol kulübü oldu.

Fotoğraf: Sivasspor

Danışmanlık firması KPMG’nin futbolla ilgili veri üreten KPMG Football Benchmark (Futbol Ölçütü) adlı bölümü, geçen ay sosyal medyada takipçi sayısını en çok artıran futbol kulüplerini paylaştı.

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İlk beş sırada İngiltere Premiere Lig’den üç takım var. İlk sırada geçen aylarda İspanyol teknik direktör Pep Guardiola’nın çalıştırdığı ligin güçlü ekiplerinden Manchester City karşısında iki golle geriye düşmesine rağmen 3-2 galip gelmesiyle gündeme oturan Wolverhampton Wanderers takımı yer aldı. Turuncu-siyahlı ekip takipçi sayısını yüzde 10.5 artırırken, bunun büyük bölümü video paylaşım sitesi Youtube’dan geldi.

İkinci sırada sezon öncesi tahminleri şaşırtarak Premier Lig’de beşinci sırada yer alan Sheffield United, üçüncü sırada Meksika Ligi’nde bu yıl ilk defa mücadele eden Atletico San Luis, dördüncü sırada ise İspanyol kaleci Pepe Reina transferiyle gündeme gelen Premier Lig’in 17’nci sıradaki takımı Aston Villa yer aldı.

Verilere göre, Sivasspor takipçi sayısını en çok fotoğraf paylaşım sitesi Instagram’da artırdı.