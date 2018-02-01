Sivas ve Erzurum’da ‘FETÖ’ sanıklarına önce ceza sonra tahliye

Sivas ve Erzurum’da hüküm giyen üç ‘FETÖ’ sanığı tahliye edildi.

Sivas’ta ‘terör örgütü üyeliği’nden tutuklu yargılanan eski polis Ahmet Ceran’a yedi yıl altı ay, tutuksuz yargılanan eşi Kevser Ceran’a ise altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

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Hakkındaki suçlamaları reddeden Ahmet Ceran, hüküm giymesinin ardından uzun tutukluluk ve sağlık gerekçesiyle tahliye edildi.

Yine Sivas’ta ‘FETÖ’nün sohbet abisi’ olduğu iddia edilen eski öğretmen Bülent Çınkı’ya iki yıl hapis ceası verildi. Çınkı tahliye edildi.

Erzurum’da bir tahliye

Erzurum’da ‘FETÖ’ yurtlarında müdürlük yapmakla suçlanan Mahmut Bal’a ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

Kimse Yok Mu Derneği’nde de şube başkanlığı yapan Bal, hükmün ardından tahliye edildi. Müdür iki yıl sekiz aydır hapisteydi.

İddianamede Bal’ın Fethullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya para yatırdığı ve ‘ByLock’ kullandığı iddia ediliyordu. Bal suçlamaları reddetmişti.