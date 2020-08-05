Sivas valisi vakaların yüzde 50’sini oluşturan ev hanımı ve emeklileri uyardı

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni Covid-19 vakalarına bakıldığında hastalığın, ev hanımları ve emeklilerde daha çok görüldüğüne dikkati çekerek bu kişilere virüse karşı daha duyarlı olma çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre İl Salgın Denetim Merkezi’nin oluşturulması amacıyla Ayhan başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katımıyla toplantı yapıldı.

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Salgının son günlerde artış göstermesi nedeniyle Sivas genelinde salgınla daha etkin mücadele etmek için yeni adımlar attıklarını belirten Ayhan alınan kararları açıkladı: “İlgili bakanlıkların talimatıyla İl Salgın Denetim Merkezi ile Filyasyon Takip Merkezi kurulması kararı aldık. Bu iki merkez, yeni süreçte daha etkin bir yönetim anlayışına sahip olacak. İl Salgın Denetim Merkezi, merkezde vali yardımcıları, ilçelerde ise kaymakamlar başkanlığında yürütülecek.”

‘Oran yüzde 50’

Herkesi kurallara uyma konusunda uyaran Ayhan şöyle devam etti: “Virüs bulaşan ev hanımı ve emekli vatandaşlarımızın oranı yüzde 50. Ev hanımları ve emekli vatandaşlarımız daha hassas davranarak lütfen evlerinde kalsınlar. Çok fazla kalabalık ortamlarda bir araya gelmesinler.”

Salgınla mücadelenin haziran ayı sonuna kadar iyi seviyede gittiğine değinen Ayhan şu ifadeleri kullandı: “Daha sonra farklı illerden ve yurt dışından gelenlerle nüfus giderek arttı. Bu nedenle de vaka sayısında artış görüldü. İl genelinde denetimleri artırmaya karar verdik. İş yerleri ve sokaklarda maske kullanımı konusunda tedbirleri artırdık. Açılışlar, toplu programlar kesinlikle yasak. Düğünleri denetleyeceğiz, taziyelerin de steril olması yönünde vatandaşlarımıza uyarılar yapılacak. Denetimler bugün itibariyle fiilen sahada başlayacak.”