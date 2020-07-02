Sivas Katliamı’nda hayatını kaybedenler Madımak önünde anıldı

‘Sivas Katliamı’nın 27’nci yıldönümünde kurbanlar bugün Madımak Oteli’nin önünde düzenlenen törenle anıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan ve beraberindekiler, tarihi valilik binasından kültür merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli önüne kadar yürüdü.

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Kaplan, konu aydınlatılmadan Türkiye’nin aydınlığa çıkmasının mümkün olmayacağını belirterek şöyle devam etti: “Buraya katılan arkadaşlarımızın yüreğine sağlık. 27 yıldır mücadelemizi sürdürüyoruz, yüzyıl, binyıl da geçse aynı mücadeleyi sürdüreceğiz.”

Kaplan, eski Madımak Oteli’nin müze olmasını istediklerini dile getirdi.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, yaşamın her alanında bütün toplumsal sorunlarla mücadele edeceklerini vurgulayarak, olayda hayatını kaybedenleri saygıyla andığını aktardı.

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CHP’den çelenk ve karanfil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da kaybedenler anısına çelenk ve karanfil bıraktı.

CHP’li yönetici, 2 Temmuz’un ‘insanlık tarihinin en acı, en karanlık günlerinden’ olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Onların mücadelesi Türkiye’deki hoşgörü, aydınlanma, laiklik mücadelesiydi. Bu topraklarda, Anadolu topraklarında çok bedel ödeyen insanlar oldu.”

Ağbaba, Madımak’ta hayatını kaybedenlerin Türkiye’nin aydınlanma mücadelesinde önemli kilometre taşlarından olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “2 Temmuz Türkiye açısından utanç verici bir gündür. Herkesin buradan ders alması gerekiyor. Türkiye’deki laikliğin, demokrasinin, Cumhuriyetin değerini hepimizin bilmesi gerekiyor. Bugün Türkiye’de, Ortadoğu ülkelerindeki gibi mezhep kavgaları, kardeş kavgaları yoksa bunu en çok bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve cumhuriyete borçluyuz. Hepimizin de cumhuriyetimizi, Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerini hep beraber gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Diğer taraftan da hemen üç gün sonra Başbağlar katliamı var. Bizim için Sivas katliamı neyse Başbağlar katliamı da odur. Aynı karanlık güçler tarafından gerçekleştirilmiştir.”

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında davetlilerin katıldığı Madımak Oteli’nin önünde yazar aziz Nesin’i protesto gerekçesiyle kalabalık toplanmıştı. Toplananlardan bazıları benzin dökerek binayı ateşe vermişti. Oteldeki 33 yazar, şair, sivil toplum örgütü üyesi ve iki çalışan yanarak ya da dumandan boğularak yaşamını yitirmişti.