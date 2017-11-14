Sivas katliamı davasının sanık avukatı Uysal: Mücadelem doğru, pişman değilim

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Sivas Katliamı’nın sanıklarının avukatlığını üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, pişman olmadığını belirterek ‘tespit’lerinin değiştiğini söyledi.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, parti grubunu ziyaret eden Uysal’a “Bugün olsa Sivas katliamını savunur musunuz? Bir özeleştiri yapmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Reklam

İBB başkanı Uysal da Sağ’a şu yanıtı verdi: “Sivas davalarına girmekten pişman mısınız, hayır pişman değilim. Ancak Sivas olaylarıyla ilgili tespitim, o günkü tespitimle kesinlikle örtüşmüyor. Şu anda çok farklı bakıyorum. Sivas olayları halkın birbirine yaptığı bir şey değil. Orada can verenler de, orada hapis yatıp bedel ödeyenler de mağdur diye bakıyorum. Nasıl ki, oradaki vatandaş bire bir oraya yakma niyetiyle gitmediyse, bedel ödeyenler de böyle bir niyetle oraya gitmedi. Maalesef, bizzat avukatlığını yaptığım vatandaş, hiç orada bulunmamasına rağmen idam cezasına çarptırıldı. Ayakkabıcılık yapıp, İstanbul’a ayakkabı almaya gelen bir vatandaş idam cezasına çarptırıldı. Bakışım o. Türkiye bu olayları çok yaşadı… İnşallah, şimdiden sonra bu tür olayları yaşamayız. O süreçte biz bir şekilde şuna inanıyorduk. Hiç kusuru olmayan, masum olan, orada muhafazakar olan kesimin üzerine bir şey yıkılmaya çalışılıyor.”

‘Mücadelem doğru’

Cevabın ardından diğer bir CHP’li üye Hasan Tapan, Uysal’a “Olayı basitleştiriyorsunuz” sözleriyle seslendi.

İBB başkanı Tapan’a da şu yanıtı verdi: “Eğer böyle anlıyorsanız söyleyeceğim bir şey yok. O süreçte baktığım pencereden yaptığım mücadele doğru mu derseniz, evet doğru. Nasıl ki 12 Eylül öncesinde, karşılıklı birbirine silah çeken iki kardeş yaptığının doğru olduğuna inanıyordu, mesele bu. Bugün tek duamız, bir daha böyle olayların yaşanmaması. Ben aynı zamanda Munzur şenliklerine giden belki ilk Ak Parti’li belediye başkanıyım. Ovacık Belediyesi’ne araç hediye eden tek belediye başkanıyım. Olaya biraz böyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece benim böyle bakmam yetmez, toplumun çoğunluğu böyle bakarsa toplumu dönüştürürüz diye düşünüyorum.”