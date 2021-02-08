‘Sivas arı’sının genotipi araştırılacak

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, Sivas’a özgü arıların genotipi kentteki Cumhuriyet Üniversitesi’nde araştırılacak.

Fotoğraflar: AA

Üniversitenin fen fakültesi biyoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sevgi Durna Daştan, yürüttükleri proje ile arıların korunmasını sağlayacaklarını belirtti.

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Projeyle ilgili ayrıntıları yazılı açıklamayla duyuran Daştan, Türkiye’nin sahip olduğu zengin bitki örtüsü, uygun arazi yapısı ve farklı iklim koşulları sayesinde dünyanın önemli arıcılık merkezleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

AA’nın açıklamadan aktardığına göre Daştan, bu koşullar sayesinde ülkenin her köşesinde, hemen her mevsim arıcılık faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürüldüğünü ve arıcılığın gün geçtikçe önemli hale geldiğini ifade etti.

Türkiye’nin dünya çapında tarımsal arıcılık sektörünün önde gelen aktörlerinden olduğunu, Sivas’ın da bu konuda güçlü potansiyel barındırdığını vurgulayan Daştan şu ifadeleri kullandı: “Sivas, kentte faaliyet gösteren arıcıların yanı sıra gezginci arıcıların da uğrak noktasıdır. Sivas ili, taşıdığı çeşitli endemik ve yaygın florası ile arıcılık için zengin bir yöredir.”

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Bilinçsiz yetiştirme

Sivas’ta uzun yıllardır varlığını koruyan ve zorlu iklim koşullarına, floral yapıya iyi uyum sağlamış yerli bal arısı varlığından da söz etmenin mümkün olduğunu belirten Daştan şu değerlendirmeyi yaptı: “Arı yetiştiricilerinin daha çok verim elde etmek için yaptıkları bilinçsiz yetiştirmeler ve ithal bal arısı kullanımlarıyla sayısı azalsa da sınırlı alanlarda hala korunmaya devam eden ve yetiştiricilerin atalarından, dedelerinden kalmış yerli bal arısı genotipi hala mevcuttur.”

Sivas arısının kovan başına bal verimi ve hastalıklara direnç bakımından yetiştiricileri memnun ettiğini belirten Daştan, şu bilgileri verdi:

“Bu yerli bal arısı genotipinin güncel teknolojik ve genetik yöntemlerle araştırılması yapılmamış olup bal verimi ve yaşama gücü potansiyeli de araştırılıp literatüre kazandırılmamıştır. Yine sınırlı alanlarda yetiştiricilerin elinde az miktarda kalan bu arı genotipinin zaman içerisinde neslinin tükenmesi de söz konusudur. Biz de ilimizde mevcut olan yetiştiricilerin elinde kalan bu arı ırkının ilk önce koruma altına alarak geliştirilmesi, çoğaltılması ve ıslah parametreleri bakımından çalışma yapmayı planlıyoruz.

Merkezimiz de bu alanda faaliyetlerini sürdürecektir ve projelerine Sivas’taki arıcılık sektöründe yer alan diğer kurumlarla birlikte devam edecektir. (…) Bu çalışma ile Sivas’ta bulunan yerli arı varlığının korunması ve ıslahına yönelik faaliyetler planlanmaktadır.”