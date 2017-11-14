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Sivar ve eşi Dirvana’nın köpeklerini öldürmekle suçladığı komşuları ateş açmış

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Marmaris’in Bozburun Mahallesi’nde yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana’nın köpeklerini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşuları K.Ü.’nün, av tüfeğiyle ateş açma görüntüleri ortaya çıktı.

Çift, köpeklerini öldürdüğünü iddia ettiği komşularının kendilerine de tüfekle 12 Kasım’da saldırdığını söyledi.

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Köpeklerini Bozburun’daki evlerinin bahçesine gömen çiftin, Django ve Pamuk’u zehirlediğini iddia ettiği komşularıyla ilgili başlattığı hukuk mücadelesi de sürüyor.

Sivar ve eşi Dirvana, olayın ardından jandarmaya giderek komşularından şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan K.Ü., jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Köpekleri öldürülen çift, hayvan hakları yasası için kampanya başlattı


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