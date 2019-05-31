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Yaramazlara biraz batar!

Sıtmayla mücadele için genleriyle oynanmış mantar geliştirildi

ABD’deki Maryland Üniversitesi ve Burkina Faso Sağlık Araştırma Enstitüsü’nde bilim insanları, sıtmaya neden olan ‘anofel sivrisinekleri’ni öldürmek için genleriyle oynanmış bir mantar geliştirdi.

Fotoğraf: Science Photo Library

BBC’deki habere göre her yıl 219 milyon kişiye sıtma tanısı konulduğunu vurgulayan bilim insanları, ‘örümcek zehri’ üreten mantarın kısa sürede çok sayıda sivrisineği öldürebildiğini söyledi. Mantarın, Afrika ülkesi Burkina Faso’daki, 1500 sivrisineğin bulunduğu pilot bölgede denendiği ve 45 günde bunların yüzde 99’unun öldüğü, sadece 13’ünün hayatta kaldığı belirtildi.

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Araştırma ekibinde yer alan Maryland Üniversitesi’nden Prof. Raymond St Leger, her yıl ağırlıklı olarak Afrika’da 400 bini aşkın kişinin sıtma nedeniyle öldüğünü anımsatarak, “Amacımız ısırma yoluyla sıtma bulaşmasına neden olan anofel sivrisinekleriyle mücadele etmek; türü yerküreden silmek değil” dedi.

Metarhizium pingshaense’ olarak adlandırdıkları mantara Avustralya’da yaşayan zehirli bir örümcek türününün genetik kodlarını yüklediklerini vurgulayan Leger şöyle devam etti: “Genleriyle oynadıktan sonra, mantarların üremesini sağlayan mantar sporlarını susam yağıyla yağladık ve onları siyah koton bezlere koyduk. Sivrisinekler de bu bezlere konarak zehre maruz kaldı.”

Leger, genleriyle oynanmış bu mantarın sadece anofel sivrisinekleri hedef aldığını arılara ya da başka türlere zarar vermediğinin altını çizdi.

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Araştırma sonuçları ‘Science’ adlı bilim dergisinden yayımlandı.

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