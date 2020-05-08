Sıtma ilacının ‘corona’da işe yaramadığı geniş çaplı araştırmayla kanıtlandı

ABD’deki Columbia Üniversitesi’nin araştırması sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinin Covid-19 tedavisinde işe yaramadığını ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Bu ilaç üzerine şimdiye kadar yapılan en geniş çaplı araştırma olma özelliği taşıyan çalışmada, hidroksiklorokin alan hastaların almayanlara kıyasla daha iyi seyrettiğine dair bir kanıt bulunamadı.

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New England Journal of Medicine’da yayınlanan araştırmada 1300’ün üzerinde hasta incelendi. Hastaların yüzde 60’ına beş gün boyunca hidroksiklorokin tedavisi uygulandı. Bu hastalarda, ilacı almayanlara kıyasla daha az solunum cihazına bağlanma durumu ya da daha düşük ölüm oranı gözlemlenmedi.

Hastane ilacı rehberden çıkardı

Araştırmayı yürüten Dr. Neil Schluger bu noktada Covid-19 hastalarına bu ilacı vermenin mantıklı olmadığı belirtti. Üniversiteye bağlı New York-Presbyterian hastanesinde Covid-19 tedavisi rehberi güncellenerek bu ilaç çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ilacın olumlu etkilerinden defalarca bahsetmiş ve ilacı Covid-19 tedavisinde kuralları yeniden yazacak bir ürün olarak anlatmıştı. Bu ilacı doktor tavsiyesi olmadan, evde kullanan bir ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti

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İlacın kalp ritmini olumsuz etkilediğine dair bulgular da mevcut.

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan tarihli Covid-19 rehberinde söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde kullanılması tavsiye ediliyor.