SİT bölgesindeki AVM inşaatında Roma hamamı bulundu: ‘Arkeopark olsun’ talebi

İzmir’de AVM inşaatı sırasında Roma döneminden kalma hamam bulundu.

Konak ilçesinde Vakıflar Müdürlüğü’ne ait 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi, 2016’daki ihalenin ardından yıkıldı. Firma, boş alana AVM dikmek istedi.

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Ancak iş makineleriyle kazı sürerken zeminde tarihi kalıntıların olduğu görüldü. Aynı zamanda 3’üncü derece SİT alanı olan bölgede çalışmalar durduruldu.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla bölgede sondaj yapılarak kalıntılar incelenmeye başlandı. Aradan geçen iki yıla rağmen çalışmalar bitirilemedi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca geçen aylarda yapılan toplantıda, bir kez daha karar alındı.

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Kurul tarafından taşınmaz üzerinde yapılan sondaj çalışmalarının incelendiği ve inceleme sonucu Roma dönemine ait liman hamam yapısı olduğu düşünülen kalıntıların ortaya çıktığı görüşü paylaşıldı.

Kurul, kalıntıların diğer taraflarda da devam edeceğini dikkate alarak ‘söz konusu yapı kalıntılarının tümünün ortaya çıkarılabilmesi için Müze Müdürlüğü’nün uygun göreceği teknik ve yöntemlerle sondaj çalışmalarına parsel bütününde devam edilmesi’ni kararlaştırdı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kazı Başkanlığı’nın görüşleri kurula iletilecek, ardından alanla ilgili nihai değerlendirme yapılacak.

‘AVM’den vazgeçin’

Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri, alanda bina yapılmasının artık mümkün olmadığını söyledi.

Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi binasının temelinde iç limanın bir ucunun (kuzeybatı) ortaya çıktığını kaydeden Uhri, limanın diğer ucunun ise Hisar Camii’nin bulunduğu yer olduğunu ifade etti. Bu alanda bina yapılmaması gerektiğini belirten Uhri, “Orası artık arkeopark olur. Kalıntılar tam olarak ortaya çıktıktan ve bölge tamamen temizlenip, açıldıktan sonra arkeopark yapılmalı” dedi.

‘Tarih değişebilir’

Çevreci avukat Arif Ali Cangı ise 3’üncü derece arkeolojik SİT alanı olan bölgenin, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Bölge Kurulu tarafından 1’inci derece arkeolojik SİT alanı olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Alandaki kazı çalışmalarının devam etmesi gerektiğini kaydeden Cangı, İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’ne çağrıda bulunarak şunları kaydetti: “Bu alanda İzmir’in tarihini değiştirecek eserler çıkabilir. Kültürel varlıklar tüm insanlığın ve kuşakların ortak değeridir; koruyup, gelecek kuşaklara aktarmak, tarihi ve vicdani sorumluluğumuzdur. Merkezi ve yerel idarelerin hukuki sorumluluğudur. Burası Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait. O nedenle korumak da vakıf olmanın doğal gereğidir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün korumacı bir şekilde yaklaşmasını, ona göre işlem ve eylem yapmasını bekliyoruz. İzmir Valiliği’ni, Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi’ni de göreve çağırıyoruz.”