SİT alanındaki mozaiği 174 milyon liraya satmaya çalışan beş kişi yakalandı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, kaçak kazıda bulunan 2 bin 200 yıllık mozaiği, 30 milyon dolara (174 milyon lira) satmak isteyen beş zanlıdan üçü tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

Güvenlik güçleri cumartesi günü Alibeyli Mahallesi’ndeki SİT alanında izinsiz kazı yapıldığını öğrendi. Ekipler, alanda M.Ö. 200’lü yıllarda Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen bir mozaik buldu.

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Aynı gün, kaçak kazıyı yapan ve akraba olduğu belirlenen şüpheliler M.Ö. (21), İ.Ö. (47), B.Ö. (24) ve H.İ.Ö. (43) ve D.A.’yı (55) gözaltına aldı.

Habere göre İstanbul’da yaşayan yabancı bir işinsanı mozaik için 8 milyon dolar teklif etmiş. Fakat İ.Ö. ve H.İ.Ö. rakamı yeterli bulmayıp vazgeçerek alıcıdan 30 milyon dolar istemiş.

M.Ö., İ.Ö. ve D.A. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.