SİT alanında geceyarısı ağaç kıyımı: Köylüler eylem yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 25 hektarlık ormandaki ağaçların geceyarısı kesilmesinin ardından köylüler eylem yaptı. Bölgeye 1000 zeytin fidanının dikileceği açıklandı.

Fotoğraflar: DHA

Yalı Mahallesi Kargıcak Koyu’nda birinci derece SİT alanındaki 25 hektarlık ormanda bulunan ardıç ve zeytin ağaçları geçen hafta kimliği belirsiz kişilerce geceyarısı kesildi.

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Yöre halkının katılımıyla Bodrum Kent Konseyi tarafından ‘Ormanıma Dokunma’ sloganıyla ağaçların kesildiği yerde eylem yapıldı. Eyleme CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ve belediye başkanı adayı Mustafa Saruhan da katıldı.

Bodrum Kent Konseyi adına basın açıklamasını okuyan Çiğdem Erko şu ifadeleri kullandı: “Milas’tan getirilen işçilerle bir gece yarısı birinci derece doğal SİT ve ormanlık alanda zeytin ve ardıç ağaçlarının talan edildiğini duyunca şoke olduk. Yaptığımız incelemede, ağaç katliamını boyutunu görünce şaşkınlığımız bir kat daha arttı. Bodrum Orman İşletme Şefliği haberlerinin olmadığını söyledi. Kent Konseyi olarak Bodrum Kaymakamlığı’na şikayetçi olup Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na katliamı yapanların bulunması için suç duyurusunda bulunduk.”

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CHP’nin Bodrum Belediye Başkanı adayı Saruhan da ağaçların kesildiği bölgeye 1000 zeytin fidanı dikeceklerini belirterek şunları söyledi: “Doğanın bütünlüğünü sağlayan ve hepimizin bir parçası olan doğal sit ve ormanlık alanlarımızı atalarımızdan miras aldık. Bugüne kadar koruduk ve çocuklarımıza aynı şekilde miras bırakmak için her türlü mücadeleyi verdik Vermeye devam edeceğiz.”