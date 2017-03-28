SİT alanı Papazın Bağı ‘şimdilik’ kurtuldu: Mahkemeden Gökçek’in planına iptal

RIFAT DOĞAN

[email protected]

Ankara büyükşehir belediyesinin, birinci derece doğal SİT alanı Papazın Bağı’nda ticari rekreasyona yönelik plan değişikliği, Ankara 2’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Ankara 2’inci İdare Mahkemesi, birinci derece doğal SİT alanı olan Papazın Bağı’nda, mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait olan 1690 ada 53 parselde belediyenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yaparak yapılaşmaya açmasına izin vermedi.

‘Sel taşkınlarına yol açabilir’

Mahkeme iptal kararında şu ifadelere yer verdi: “Dava konusu plan değişikliğinin plan ana kararlarının sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozması, yetersiz araştırma ve senteze dayalı olarak yapılması, plan değişikliğini zorunlu kılacak bilimsel verileri içermemesi, ulaşım-dolaşım sistemine yapacağı etkilerinin gözetilmemesi sağlıksız yapılaşmaya, doğal hava sirkülasyonlarının bozulmasına ve dere yatağının kapatılması halinde sel taşkınlarına, iskana uygun olmayan alanların yapılaşmaya açılmasına sebebiyet verebilecek nitelikte olması nedenleri ile şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri, imar mevzuatı ve kamu yararına uygun bulunmadığı…”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, başkentin ‘gizli cennet bahçesi’ olarak tanımlanan Papazın Bağı’nda, belediyenin ticari rekreasyona ilişkin plan değişikliğini yargıya taşımıştı.

‘Kalan son yeşil alan için önemli karar’

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Genel Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Karar gözünü rant bürüyenlere ders niteliğindedir. Papazın Bağı’nı ranta teslim etmedik. Yargı, Ankara büyükşehir belediyesine karşı bir kez daha bilimin yanında durarak, adalete olan güveni perçinlemiştir” dedi.

Candan, “Büyükşehir belediyesi kendine özel plan yaparak, Papazın Bağı’nın devamında yer alan yeşil ağırlıklı olan alanı ticari alana dönüştürmek istedi. Papazın Bağı; ağaçlarıyla, bitki örtüsüyle, yeraltı su kaynaklarıyla hepimizin değeridir. Şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı plan değişikliğine karşı dava açtık. Papazın Bağı’nı ranta teslim etmedik. Mahkemenin plan değişikliğini iptal etmesi Ankara’da sayılı kalan yeşil alanların korunması açısından büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.