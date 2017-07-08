Sit alanı ‘kiralandı’: Didim’deki antik kentte jeotermal kuyusu kazılıyor

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Aydın’daki bir antik kentte jeotermal kuyu kazısı yapıldığı ortaya çıktı.

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre bir şirket, Didyma Antik Kenti 1’inci ve 3’üncü derece arkeolojik sit sınırlarında kalan parseli kiralayarak jeotermal sondajı yapmak için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvurdu.

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Vecdi Özdemir ve Ömer Faruk Abay imzalı talepte ‘sit sınırları dışında kalan ve üzerinde inşaat yapılacak başka bir taşınmaza, toprağa herhangi bir müdahalede bulunmadan, herhangi bir kazı yapmadan yüzeyden borularla su taşımak için sondaj kuyusu açılmak istediği’ kaydedildi.

Olumlu görüş

Kurul, mayısta müze müdürlüğü ve ilgili kurumlardan izin alınmak koşuluyla olumlu görüş bildirdi. Ayrıca kararda uygulama sonuçlarına ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların kurula iletilmesi de istendi.

Kararda kurulun üyesi bilim insanlarının yanı sıra, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Milet Müze Müdürlüğü ve Didim Belediyesi görevlilerinin de imzası var.

Mahalleliye bilgi verilmedi

Hisar mahallesi muhtarı, kazının bir aydır sürdüğünü, kendilerine bilgi verilmediğini söyledi.

Muhtar, müze müdürlüğünün kendilerine gerekli izinlerin olduğu bilgisini verdiğini belirterek, “Bu saatten sonra benim yapabileceğim bir şey yoktu” diye konuştu.

Müze müdürlüğünden bir yetkili de konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Didim Belediyesi imar müdürüne de ‘ulaşılamadı.’

Kuyu kazısına ise dün itibariyle durdu.