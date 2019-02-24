Şişli’deki bir sitenin bahçesinde ceset bulundu

İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.

Fotoğraf: DHA

Kaptanpaşa Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, dolaşmaya çıkan bir mahalle sakini, bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda yerde yatan bir kişi gördü.

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Yerdeki kişinin öldüğünü farkeden mahalle sakini durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ceset üzerinde inceleme yapan sağlık ekipleri darp ya da yara izine rastlamadı.

30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, soğuktan donarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Üzerinden kimliğine dair bir evrak çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin bulunması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Site sakinlerinden İlyas Kaya, cesedi bir arkadaşının bulduğunu belirterek “Evsizmiş. Bizim bir arkadaş çocuklarını dolaştırıyormuş. O görmüş, hemen polise haber vermiş. Ekipler geldi ama tanıdığımız bir kişi değil. Ceset zaten donmuş” dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.