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Yaramazlara biraz batar!

Şişli’de trafik tartışmasında silahlı saldırı

İstanbul’un Şişli ilçesinde trafikte tartıştıkları sürücüyü, bir kadın başından bıçakla yaralarken yanında bulunan adam ise tabancayla sürücüye ateş etti. Kurşunlar kimseye isabet etmezken saldırganlar olay yerinden kaçtı.  

Fotoğraf: DHA

Olay, Şişli, Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, biri kadın iki kişinin bulunduğu otomobildekilerle iki kişinin bulunduğu bir başka otomobilin sürücüleri arasında kavga çıktı.

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Kavgada otomobilden inen kadın elindeki bıçakla diğer otomobilin sürücüsünü başından hafif yaraladı. Daha sonra yoluna devam eden otomobili takip eden saldırganlar kavga ettikleri kişinin otomobilinin önünü kesti. Kadının yanındaki adam tabancasını çekerek dört el ateş etti. Kurşunlar kimseye isabet etmedi.

Bıçak darbesi alan sürücü Mehmet Şefik Bilici hafif şekilde yaralanırken, yanındaki arkadaşı ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Polis, otomobille olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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