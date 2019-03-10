Şişli’de taksici motosiklet sürücüsüne bıçak çekip üstüne yürüdü

İstanbul’un Şişli ilçesinde motosiklete çarpan taksici, tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçak çekti.

Fotoğraf: DHA

Sabah saatlerinde Şişli’de yaşanan olay iddialara göre, seyir halindeki taksi sürücüsü, bir motosiklete çarptı.

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‘Bıçak çekiyorsan öldüreceksin’

Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü, taksiciye tepki gösterdi. İkili arasındaki tartışma büyürken, taksi şoförü elindeki bıçakla, motosikletlinin üzerine yürüdü.

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, bir anda bağırmaya başlayan motosiklet sürücüsü de “Öldür beni, bıçak çekiyorsan öldüreceksin” dedi.

Motosiklet sürücüsü vatandaşların arasından bir anda çıkıp taksinin kapısını açarken, yine vatandaşlar motosiklet sürücüsünü sakinleştirdi.

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Taksi şoförü ise olay yerinden ayrıldı.

