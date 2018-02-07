Şişli’de sokak ortasında eşinin boğazından bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir kadın sokak ortasında eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.
19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi, Eser sokakta saat 11.00 sıralarında Leyla Karal ile sokak üzerinde karşılaşan eşi Ali Karal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Ali Karal, tartışmanın devamında yanındaki bıçakla eşine saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki yurttaşlar yardımıyla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Karal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.