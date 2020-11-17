Şişli’de parti düzenlenen eğlence merkezi mühürlendi

İstanbul’un Şişli ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında denetlenen eğlence mekanında sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek parti düzenleyen 61 kişiye toplam para cezası kesildi. İdari işlemlerin ardından işyerinin faaliyetine son verildi.

AA’nın haberine göre Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım’da Cumhuriyet Caddesi Cebel Topu Sokak’taki bir eğlence merkezinde parti düzenlendiği bilgisi üzerine denetim yaptı.

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61 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 180’er lira, kapalı alanda sigara içen dört kişiye de buna ek olarak 187’er lira olmak üzere toplam 194 bin 728 lira idari para cezası kesildi.

Eğlence merkezi mühürlendi.