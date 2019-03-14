Şişli’de CHP’nin afişlerini yırtan yedi kişiye para cezası

Aralarında Uluslararası Af Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler, İzmir, Ankara ve Van baroları ve İnsan Hakları Derneği’nin de bulunduğu 20 sivil toplum örgütü ‘Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun derhal serbest bırakılması’ için ortak basın açıklaması yaptı.