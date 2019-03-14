Şişli’de CHP’nin afişlerini yırtan yedi kişiye para cezası

İstanbul’un Şişli ilçesinde CHP’nin seçim afişlerini yırtan yedi kişi gözaltına alınarak para cezası kesildi.
DHA’nın haberine göre İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile Şişli adayı Muammer Keskin’in Abdi İpekçi Caddesi’nde bulunan afişleri dün saat 03.30 sıralarında yırtıldı.
İlçe emniyeti çalışma başlatarak güvenlik kameralarını izledi. Polis, yedi kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden E.A., çalıştığı şirket yetkilisinin kendisine bir AVM çevresinde bulunan reklam panolarında kendilerinin hazırladığı afişleri sökmesi talimatını verdiğini, adresi yanlış anlayarak farklı afişleri söktüğünü söyledi.
Yedi kişiye ‘Seçim Kanunu’na muhalefet’ suçundan para cezası kesildi.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 9 Mart’ta Twitter hesabından yırtılan afişlerin fotoğraflarını paylaşmıştı.