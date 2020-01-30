Şişli’de balkondan düşen çocuğun annesi iş görüşmesine, anneannesi markete gitmiş!

İstanbul’un Şişli ilçesinde, dün, dördüncü kattaki evin balkonundan düşen, birinci katın parmaklıklarına tutunarak yere çakılmaktan kurtulan sekiz yaşındaki çocuğun annesinin iş görüşmesine, anneannesinin ise markete gittiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Kurtuluş Caddesi’ndeki evlerinde yalnız bırakılan Ukrayna uyruklu Filipp çevredekilerin haber verdiği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Hastaneye kaldırılan Filipp’in sağlık durumunun iyi olduğu ve aynı gün taburcu olduğu öğrenildi.

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Anne hakkında işlem yapıldı

Soruşturma başlatan polis ekipleri, çocuğun annesi Sabina C.’ye aile yükümlülüğün ihlalinden işlem yaparken, anneannesi Olga C.’nin de ifadesini aldı. Filipp ile üç yıldır Türkiye’de yaşayan Sabina C., dün sabah saatlerinde iş görüşmesi için evden ayrıldığını ve oğlunu annesi Olga C.’ye emanet ettiğini söyledi.

Anneanne Olga C. ise kızı Sabina C. iş görüşmesi için evden çıktıktan bir süre sonra markete gittiğini, torununun kendisiyle gelmek istememesinden dolayı evde bırakmak zorunda kaldığını anlattı.