Şişli kaymakamlığı Suruç belgeselinin gösterimini yasakladı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 2018 yılında 10 yıllık eşi Sedef Vatansever’i sokak ortasında 19 kez bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Tuncer Vatansever ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuyla yargılandığı davada “Keşke olmasaydı, ben de mağdurum hayatım karardı” dedi ve ‘iyi hal indirimi’ aldı.