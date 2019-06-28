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Yaramazlara biraz batar!

Şişli kaymakamlığı Suruç belgeselinin gösterimini yasakladı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şişli Kaymakamlığı, Suruç katliamını anlatan, bu akşam Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde galası yapılması planlanan ‘Gitmek’ belgeselinin gösterimini ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla yasakladı.

Suruç Aileleri İnsiyatifi, yasaklama kararını Twitter hesabı üzerinden paylaştı. İnsiyatif, saat 19.00’da Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanatevi önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

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Yönetmen Mustafa Emin Büyükcoşkun’un 20 Temmuz 2015’te Suruç’ta Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) saldırısında ölen 33 kişinin anısına çektiği belgeselin galası, yasak kararı üzerine bu akşam 20:30’da Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı’nda (BEKSAV) yapılacak.

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