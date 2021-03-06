Şişli Etfal’in yerinde dönüşümünü isteyen Şişli Etfal Dayanışması kampanya başlattı: Bölgede hastane kalmayacak

İstanbul’da Şişli ve çevre ilçelerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti veren Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılıp Seyrantepe’ye taşınması kararına itiraz eden Şişli Etfal Dayanışması, milletvekillerinin, dayanışma platformlarının ve bölge halkının katıldığı bir eylemde basın açıklaması düzenledi.

122 yıldan beri faal biçimde sağlık hizmeti vermeye devam eden, 600 yataklık kapasiteye sahip kamu hastanesi olan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılıp, Seyrantepe’ye taşınması planlanıyor. Bölge halkı ise hastanenin yerinde dönüştürülerek, depreme dayanıklı hale getirilmesini talep ediyor.

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Sağlık hizmetine erişim kısıtlanacak

Şişli Etfal Dayanışması’nın açıklamasında, bölgede çocuk cerrahisi yataklı servisi bulunan tek devlet hastanesi olan Şişli Etfal’in kapatılıp taşınmasıyla, ciddi bir sağlık krizinin bölge halkını beklediği vurgulandı. Şişli Etfal’e her gün 1000 hastayı aşan acil servis başvurusu olduğu belirtildi. Bu hastanenin Seyrantepe’ye taşınmasının sonucunda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş bölgesinde aynı niteliklerle hizmet veren kapsamlı bir hastane kalmayacağı ifade edilen açıklamada, bölgede tek kamu hastanesinin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacağı ve bu hastanenin de kapasitesinin 1000’i aşan hastaya nitelikli sağlık hizmeti vermeye yetmeyeceğinin altını çizildi.

Taleplerinin yerine getirilmesi ve Şişli Etfal’in yerinde yapılandırılması için sokaklarda broşür dağıtarak, imza toplayarak, geniş halk toplantılarında bir araya gelerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini aktaran Şişli Etfal Dayanışması, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yararlanan tüm yurttaşları hastanenin kapatılmaması için internet üzerindeki kampanyalarında imza vermeye, bu kampanyayı desteklemeye ve yaygınlaştırmaya çağırıyor.