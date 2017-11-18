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Sisli bir sabah: Suskun deniz boyu martılar

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Hindistan’ın Yeni Delhi kentindeki Yamuna Nehri’nde martılarla yolculuk eden bir balıkçı. (Reuters/Saumya Khandelwal)

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