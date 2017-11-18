Sisli bir sabah: Suskun deniz boyu martılar

Hindistan’ın Yeni Delhi kentindeki Yamuna Nehri’nde martılarla yolculuk eden bir balıkçı. (Reuters/Saumya Khandelwal)
Yaramazlara biraz batar!
Hindistan’ın Yeni Delhi kentindeki Yamuna Nehri’nde martılarla yolculuk eden bir balıkçı. (Reuters/Saumya Khandelwal)
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib’de atılan adımın Afrin’de de atılacağını söyledi.
17 Ağustos 1999’da yaşanan ‘Marmara depremi’nin ardından Kocaeli’deki çadır kentte dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’ın burnunu sıkan ‘Erkan bebek’, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Kadir Topbaş’a seslendi: “Ev sözü vermişti, tutmasını istiyorum.”
MHP lideri Devlet Bahçeli, NATO tatbikatındaki skandal için “NATO yokken biz vardık, şayet ve gerekirse biz bu yapının içinde olmazsak da dünyanın sonu değildir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2019 seçimlerini işaret ederek “MHP’yle ittifak olabilir” sözlerinin ardından AKP’nin ‘seçim ittifakı’yla ilgili teknik çalışmayı başlattığı öğrenildi.
Diş hekimi Aslı Tapan, Türkiye’de her iki evden birinde diş fırçası bulunmadığını, insanların yılda bir kere bile diş fırçası değiştirmediğini söyledi.