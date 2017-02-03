Şişli belediyesinden Maçka Parkı’ndaki tünel inşaatına itiraz: Ağaçlar ve tarihi binalar zarar görecek

Şişli belediyesi, Dolmabahçe ile Levazım arasında yapılacak karayolu tüneli için İstanbul Maçka Parkı’nda yapılacak inşaata İstanbul büyükşehir belediyesi nezdinde itiraz etti.

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünelleri projesi 2016 yılının mayıs ayında İstanbul büyükşehir belediyesi meclisinde kabul edilmişti.

2019’da tamamlanması beklenen karayolu tüneli kapsamında geçtiğimiz günlerde Maçka Parkı’nın bir kısmı çitlerle çevrilerek içindeki koşu parkuru yayalara kapatılmıştı.

2019’da tamamlanması beklenen karayolu tüneli kapsamında geçtiğimiz günlerde Maçka Parkı’nın bir kısmı çitlerle çevrilerek içindeki koşu parkuru yayalara kapatılmıştı.

Şişli belediyesinden itiraz

Şişli belediyesi, karayolu planına ilişkin İstanbul büyükşehir belediyesine itiraz etti.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, teklif planda ‘tünelin giriş çıkışlarıyla ve izlediği güzergâhla, parkın üzerindeki ağaç ve bitki örtüsü ve fonksiyon alanlarının önemli ölçüde zarar göreceğini’ ifade ederek, belediye başkanı olarak yeşil alanları korunmasından bizzat sorumlu olduğunu dile getirdi.

İnönü, Maçka Parkı’nın, ‘İstanbul’da meydana gelebilecek bir deprem afetine karşı Şişli ilçesi sınırlarında çadır kent alanı olarak kullanılacak ve ‘Afet Toplanma Alanı’ olarak belirlenmiş bir park’ olduğunu söyledi.

Planlanan inşaatın tarihi ve kentsel sit alanı sınırından geçtiğini hatırlatan belediye başkanı, “Tünelin sit alanı dahilindeki Maçka Parkı’na ve hem de Maçka Caddesi güzergahında yer alan Tarihi Maçka Maden Fakültesi, Maçka Teknik Lisesi vb. önemli tarihi nitelikli binalara zarar vereceği düşünülmekte” dedi.

Hayvanseverler, doğaseverler ve semt sakinleri Dolmabahçe-Levazım arasındaki 7,42 kilometre uzunluğundaki tünel çalışmaları kapsamında Maçka Parkı’nın bir bölümünün panellerle kapatılmasını protesto etmişti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kahraman da tünelin Maçka Parkı’na kesinlikle zarar vereceğini belirten Kahraman, projeye şu sözlerle karşı çıkmıştı: “Parkın hava gazı fabrikası tarafındaki alt girişinde bir otoyol olacak ve oradan parka giriş şansı kalmayacak. Parkla otoyol iç içe girmiş olacak. Şunu net olarak söyleyebiliriz: Maçka Parkı işgal edilecek.”