Şişli belediye başkan yardımcısının öldürülmesiyle ilgili soruşturmada üç tutuklama

Şişli Belediyesi’nin imardan sorumlu başkan yardımcısı Cemil Candaş’ın öldürülmesiyle ilgili üç kişi tutuklandı.

Candaş, 18 Temmuz 2016’da belediye binasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Candaş’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Keten İnşaat’ın sahipleri Selahattin Keten ve Rıza Keten ile Mehmet Tüysüz gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Keten, hakimlikte suçlamaları reddetti: “Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Böyle bir olaya karışmadım. Diğer şüpheliler olayı kurgulayarak bizi bu suçun içine itmeye çalışmaktadır. Gözaltında kaldığım sürede işlerim yarım kaldı. Mağdur oldum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum.”

Keten kardeşlerden Rıza Keten’se şunları söyledi: “Ben emniyette geniş ifade verdim. O ifadem doğrudur, aynen tekrar ediyorum. Ben belediye binasından içeriye girerken ruhsatlı silahıma ait kılıf üzerimde mevcuttu. Bu kılıf benim belimdeydi. Ancak içinde silah yoktu suçsuzum.”

Diğer şüpheli Mehemt Tüysüz de “Polis ifademme ekleyeceğim birşey yoktur. Bildiğim her şeyi anlattım” dedi.

Rıza Keten ve Selahattin Keten, Candaş cinayetinin azmettiricisi oldukları, Mehmet Tüysüz ise cinayet suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkeme, kararında şüphelilerin kaçma ve dellileri karartma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu.