Şişli belediye başkan yardımcısına ‘örgüt üyeliği’nden 10 yıla kadar hapis istemi

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında ‘PKK terör örgütü üyeliği’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yavuz, Kasım 2020’de PKK operasyonunda gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

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İstanbul başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Yavuz’a ceza istenen iddianame, İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme iddianameyi kabul ederse yargılama başlayacak.

İhbar geldi

İddianamede, soruşturmanın Eylül 2018’de emniyete gönderilen bir e-postanın ardından başladığı belirtilerek ihbarda adı geçen kişiyle Yavuz’un irtibatının bulunduğu, bunun üzerine telefonunun mahkeme kararıyla dinlendiği dile getirildi.

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İddianamede, Yavuz’un ‘partisel faaliyet’ adı altında PKK’lıların ailelerini ziyaret ettiği, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki operasyonlarda öldürülen PKK’lıdan ‘şehit’ diye bahsederek ailesini sahiplendiği dile getirildi.

‘Örgütün amaçlarına yardım etti’

Ayrıca, 2016’da PKK’nın kuruluş yıldönümünde örgüt mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu bir etkinliğe katıldığı, PKK’ya yakın kanal ve haber ajansında açlık grevleri hakkındaki değerlendirmeler, talimatları ve eylem çağrılarının bulunduğu kaydedildi.

İddianamenin değerlendirmesinde şöyle dendi: “Şüphelinin PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı bulunduğu, yapmış olduğu eylemlerle örgütün amaçlarına yardım eden siyasi faaliyetler içinde bulunduğu ve atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli şüpheler oluştu.”

Savunmasında ne dedi?

Yavuz’un savcılık ifadesinde suçlamayı kabul etmediği, 2018’de HDP’de çeşitli ilçelerde ve il yönetiminde faaliyetlerde bulunduğunu söylediği kaydedildi.

Yavuz, röportaj verdiği Sterk TV isimli kanalın örgütsel yayın yaptığını bilmediğini belirterek şunları ifade etti: “Ben şu anda Şişli Belediyesi başkan yardımcısıyım. Belediyede sağlık, sosyal hizmetler ve kreşler bana bağlı olarak faaliyet yürütür. Görev bilincime aykırı hareket etmedim.”