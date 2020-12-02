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Yaramazlara biraz batar!

Şişli belediye başkan yardımcısı dahil dört kişi tutuklandı

İstanbul’da, PKK’ya yönelik olduğu belirtilen operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz dahil dört kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 26 Kasım’da, il genelinde sabaha karşı 27 farklı adrese operasyon düzenlemişti.

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Yavuz’un da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) baskınları ‘Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) karşı faşizan saldırılar’ olarak nitelemişti.

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