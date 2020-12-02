Şişli belediye başkan yardımcısı dahil dört kişi tutuklandı

İstanbul’da, PKK’ya yönelik olduğu belirtilen operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz dahil dört kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 26 Kasım’da, il genelinde sabaha karşı 27 farklı adrese operasyon düzenlemişti.
Yavuz’un da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) baskınları ‘Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) karşı faşizan saldırılar’ olarak nitelemişti.