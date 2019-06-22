Sisi’nin Mısır’ında ordu, en büyük ve tek ekonomik güç

Türkiye’deki seçim tartışmalarına taşınan General Abdülfettah el-Sisi’nin yönettiği Mısır’da ordu, aynı zamanda ülkenin en büyük ekonomik gücü ve tekeli konumunda bulunuyor. Mısır ordusunun ekonomik tekeli, Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Dış Politika Genel Direktörlüğü’nün 2018’de yayınladığı Mısır raporunda yer alıyor.

Mursi’yi 2013’de askeri darbeyle deviren ve ardından Mısır cumhurbaşkanı olan Abdül Fettah El-Sisi Fotoğraf: Reuters

AB’nin Dış Politika Genel Direktörlüğü tarafından yayınlanan 2018 Mısır raporu, ‘İstikrarlı bir bölge için istikrarlı bir Mısır: Sosyo-ekonomik zorluklar ve beklentiler’ (A stable Egypt for a stable region: Socio-economic challenges and prospects) başlığını taşıyor. Rapora, buradan ulaşılabiliyor.

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Raporda, Mısır ordusunun ülkedeki ekonomik tekeli ve egemenliği, şu çarpıcı cümlelerle anlatılıyor: “Ekonomik reformlar için hayati öneme sahip özel sektör, askeri kesim ile rekabet etmek zorunda kalıyor. Tarihsel olarak askeri kesim, bir çok ekonomik faaliyetin içinde yer alıyor ve bazı ticari alanlarda ise tekel konumunda. 2011’den bu yana, hükümet ile güvenlik anlaşmaları bulunan veya yeni açılacak olan sadece bir kaç askeri ekonomik girişim ayakta kaldı. Ancak, askeri kesimin ticari faaliyetleri içinde, çimento üretimi, hastanelere tıbbi malzeme tedariki, balık çiftlikleri ve su sayaçları üretimi var. Cumhurbaşkanı el-Sisi, 2015’de askeri kesimin ülke başkentinde veya yabancı başkentlerde şirket kurmasına izin veren yasayı onayladı.

Askeri kesim, ekonomideki özel yerinden ve en düşük üretim maliyetleri ile çalışmaktan memnun. Zira, emrindeki çalışanlarına hiç bir ücret ödemiyor, çünkü bunlar, aynı zamanda asker.

Mısır ordusunun ekonomik gücünün muazzam miktarı hakkında yaşanmış bir olay, en iyi fikri verebilir: Aralık 2011’de, ekonomik krizin en çok derinleştiği bir anda, ordu, Mısır Merkez Bankası’na 1 milyar dolar borç verdi.”

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Mısır ordusunun ekonomik hegemonyası hakkında araştırma yapan uzmanlar, bu örneğin tek başına, Mısır ordusunun ekonomik imparatorluğunun ne kadar geniş bir alana yayıldığını ve devletin hazinesinin bileşenlerinden nasıl yararlanıp kâr ettiğini, askerlerini ucuz işçi ve hatta köle olarak kullandığını, Mısır’ın devlet bütçesinin musluklarının nasıl silahlı kuvvetlere akıtıldığını gözler önüne serdiğini gösterdiğini belirtiyor.