Sisi, Libya sınırlarındaki birlikleri denetledi; ‘sınır ötesi göreve hazır olmalarını’ emretti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, orduya ülke içinde ve dışında askeri görevleri yerine getirmeye hazır olmayı emretti, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin Libya’nın Sirte kentine saldırması durumunda Mısır’ın doğrudan çatışmaya girebileceğini söyleyerek, ‘kırmızı çizgi’ uyarısında bulundu.

Fotoğraf: egyptindependent.com

Sisi, diğer askeri yetkililerle birlikte bugün Libya sınırındaki hava kuvvetleri birliklerini ziyaret etti.

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Sisi, devlet televizyonu tarafından yayınlanan konuşmasında, Mısır’ın bölgenin en güçlü ordularından birine sahip olduğunu, ama ‘tehdit etmediğini, koruduğunu’ belirterek, “Bu stratejimiz değişmeyecek” dedi.

Sisi, askerlere hitaben, “Mısır sınırları içinde veya gerekirse dışında her türlü görevi yerine getirmeye hazır olun” ifadesini kullandı.

Ankara, Libya’da yıllardır süregelen iç savaşta başkent Trablus ve çevresini kontrolü altında tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek veriyor. UMH son birkaç haftada Rusya, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden destek alan Hafter’in liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu’nu ülkenin batısından püskürtmüştü.