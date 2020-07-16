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Yaramazlara biraz batar!

Sisi, Hafter’in çağrısı ardından doğu Libyalı aşiret liderleriyle birlik mesajı verdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, bugün çoğunluğu doğu Libyalı aşiret ileri gelenlerinden oluşan grupla bir araya gelerek birlik mesajı verdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Görüşme, Libya’nın doğusunda bulunan parlamentonun Kahire’ye ülkedeki iç savaşa müdahil olma çağrısında bulunmasından sonra yapıldı.

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Libya’da 2014 yılından bu yana süregelen iç savaşta ülkenin batısına hakim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin doğusuna hakim Halife Hafter önderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LUO) çatışıyorlar. Türkiye UMH’yi; Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır LUO’yu destekliyor.

İki taraf arasında gerilimin yükselmesi, uluslararası ambargoya rağmen ülkeye yabancı savaşçılar ve silah yığan güçler arasında doğrudan çatışma riskini de beraberinde getiriyor.

Sisi geçen ay, Türkiye’nin destek verdiği Trablus hükümet güçlerinin Libya’nın petrol terminallerine açılan kapısı Sirte’ye girmeleri halinde Mısır ordusunun Libya’ya doğrudan müdahale edeceğini söylemişti.

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Libya’nın doğu merkezli parlamentosu da UMH’ye karşı koymak için salı günü Mısır’a iç savaşa doğrudan müdahale çağrısında bulundu.

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