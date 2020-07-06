Şişecam ‘corona’ya karşı etkili teknoloji geliştirdiğini duyurdu; hisseleri fırladı

Şişecam Topluluğu cam yüzeylerde corona virüsü de dahil olmak üzere virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirdiğini duyururken, topluluk hisseleri yüzde 5 üzeri primli seyrediyor.

Fotoğraf: Şişecam

Grup şirketlerinden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamaya göre, Antimikrobiyal VBlock Teknolojisi’nin devam eden ruhsatlandırma ve gerekli resmi izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından öncelikle cam ev eşyası ürünlerine uygulanması ve yurt içi pazarda satışa sunulması planlanıyor. Sonrasında bu ürünlerine tüm dünya pazarlarına ulaştırılması hedefleniyor.

Reklam

Açıklamaya göre, teknoloji gelecek dönemde cam ambalaj, mimari camlar ve beyaz eşya camlarına da uygulanacak. Açıklamanın ardından bu sabah güçlü alımlarla karşılaşan topluluk hisseleri yüzde 5’in üzerinde prim yaptı.

Oyak Yatırım’ın değerlendirmesinde, haberin Şişecam Topluluğu hisseleri için pozitif olduğu belirtilirken, İş Yatırım’ın notunda da şöyle dendi: “Ürünün başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi durumunda, özellikle, Covid-19 nedeniyle zor günler geçiren hotel/restaurant/café sektöründen yoğun bir talep olacağını düşünüyoruz. Ek olarak, Covid-19’dan bağımsız olarak da bu teknolojinin sektörde devamlılığı olan bir talep yaratacağını düşünüyoruz.”