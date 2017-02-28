Sis nedeniyle iptal olan deniz ulaşımı Marmaray’ı vurdu: Yoğunluktan seferlerde aksamalar yaşanıyor

İstanbul’da yoğun sis nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin iptal edilmesi sonrasında Marmaray’da ‘izdiham’ yaşandı. Seferlerde aşırı yoğunluk nedeniyle aksamalar yaşanıyor.
Mesai çıkış saatinde deniz ulaşımının iptal edilmesi nedeniyle Marmaray ve Metrobüs’e yönelen İstanbullular, özellikle Marmaray’ın istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle Marmaray seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yoğun sis nedeni ile Şehir Hatları Vapurları seferleri yapılamamaktadır. Marmaray ve Metrobüs tercih edilebilir” denmişti.