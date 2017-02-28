Sis nedeniyle iptal olan deniz ulaşımı Marmaray’ı vurdu: Yoğunluktan seferlerde aksamalar yaşandı

İstanbul’da yoğun sis nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin iptal edilmesi sonrasında Marmaray’da ‘izdiham’ yaşandı. Seferlerde aşırı yoğunluk nedeniyle aksamalar gözlendi.
Mesai çıkış saatinde deniz ulaşımının iptal edilmesi nedeniyle Marmaray ve Metrobüs’e yönelen İstanbullular, özellikle Marmaray’ın istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Aşırı yoğunluk nedeniyle Marmaray seferlerinde aksamalar meydana geldi.
Belediye açıklamasında, “Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları Vapurları seferleri yapılamamaktadır. Marmaray ve Metrobüs tercih edilebilir” denmişti.