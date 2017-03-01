Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal, THY’nin Sabiha Gökçen seferleri durduruldu

Hürriyet’in iktidara yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, kendisine ‘bölücü’, ‘Türkiye düşmanı’, ‘şuursuz’ ve ‘kalem ve kılıç artığı’ diye seslenen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye dava açacağını söyledi.