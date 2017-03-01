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Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal, THY’nin Sabiha Gökçen seferleri durduruldu

 

İstanbul’da etkisi süren sis nedeniyle Şehir Hatları’nın bazı seferleri iptal edilirken, THY Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuşları durdurdu.

Fotoğraf: DHA

Dünden bu yana kentte devam eden sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Şehir Hatları, Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerini iptal etti. Sadece Anadolu Hisarı-Sarıyer seferi yapılabiliyor.

Boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

THY ise Anadolu yakasında bulunan Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

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