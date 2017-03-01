Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal, THY’nin Sabiha Gökçen seferleri durduruldu

İstanbul’da etkisi süren sis nedeniyle Şehir Hatları’nın bazı seferleri iptal edilirken, THY Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuşları durdurdu.
Dünden bu yana kentte devam eden sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Şehir Hatları, Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerini iptal etti. Sadece Anadolu Hisarı-Sarıyer seferi yapılabiliyor.
Boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
THY ise Anadolu yakasında bulunan Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.