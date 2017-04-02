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Şirvan’daki maden faciasında 16 kişiye 15’er yıla kadar hapis talebi

 

Siirt’in Şirvan ilçesinde Ciner Holding’e ait maden ocağında göçük sonucunda 16 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede 11 kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fotoğraf: DHA

Şirvan’a bağlı Maden köyünde 17 Kasım’da meydana gelen göçükte 16 işçi toprak altında kalmıştı.

Soruşturmanın ardından Siirt başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Siirt 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, 11 kişi hakkında ‘taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olma’ suçundan iki yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Hapsi istenen isimler şöyle: Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. firmasının İşletme Müdürü Mehmet Oğuz, Açık Ocak İşletmesi Başmühendisi Selman Kazak, Park Elektrik Maden İşletmesi İş Güvenliği uzmanı Servet Keklik, Şirvan Park Elektrik Maden İşletmesi daimi nezaretçileri Mehmet Kezer, Serkan Gürühan, Bayram Kayar, Antlar Yapı Madencilik Sanayi Tic. Ltd. şirketi Şantiye Şefi Kadir Yıldırım, Antlar Yapı Madencilik Sanayi Tic. Ltd. şirketi İş Sağlığı ve Güvenliği uzman Gülistan Gök, Antlar Yapı Madencilik Sanayi Tic. Ltd. Şirketinin resmi sahibi şüpheli Vedat Ant, Antlar Yapı Madencilik Sanayi Tic. Ltd. Şirketinin fiili sahibi ve fiili sorumlusu Nureddin Ant ile Adnan Ant.

İddianamede aşırı yağışın ardından maden bölgesinde çalışmaların durdurulması ve güvenlik önlemi alınması gerektiği ancak alınmadığı belirtilirken, bilirkişi raporunda da hapsi istenen 11 kişinin  gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirme noktasında dikkat ve özen eksikliği göstermek suretiyle kusurlu bulundukları kaydedildi.

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