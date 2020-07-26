Sırt çantalı köpekler tohum taşıyarak yanan ormanları yeniden ağaçlandırmak için çalışıyor

Şili’de yaşayan Francisca ve Constanza Torres kardeşler ve üç köpeği, yangından zarar gören ormanların yeniden ağaçlandırılması için çalışıyor.

Fotoğraf: BBC

Torres kardeşler köpeklerine tohumla dolu sırt çantaları takıyor. Böylece orman yürüyüşleri sırasında köpeklerin çantalarındaki delik sayesinde etrafa saçılan tohumlarla ağaçlandırma çalışmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

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Talca şehrinde yaşayan kardeşler bu çalışmayı gönüllü olarak yapıyor ve masrafları kendileri ödüyor.

Köpeklerine yaptıkları ‘iş‘ karşılığında ödül mamaları verdiğini belirten kardeşler, köpekleri için bunun işten çok gezmek olduğunu söylüyor.

Torres kardeşler günde 30 kilometreye kadar yürüyen ve 10 kiloya kadar tohum bırakabilen border collie cinsi dostlarının yüksek enerjili ve koşmayı seven köpekler olarak bu iş için mükemmel olduğunu anlatıyor.