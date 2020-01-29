Sırrı Süreyya Önder: Yeni bir çözüm süreci için en az 2012’deki kadar umutluyum

KEMAL GÖKTAŞ

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yeni bir çözüm süreci için “En az 2012’deki kadar umut sahibi olduğunu” söyledi. Türkiye’de demokratikleşmeyi talep eden kesimler arasında Kürt sorununu anlamaya çalışanların sayısının arttığına dikkat çeken ve “Bu mesele tam da hallolması gerektiği gibi bir hal yoluna bilinç düzeyinde giriyor” diyen Önder, AKP – MHP blokunun barış sürecini yeniden başlatmasının ya da demokratikleşme yönelimine girmesinin ise ihtimal dahilinde olmadığını söyledi. Önder, “AKP gidici. Bunun için kâhin olmaya gerek yok. Çift joker çekse bile bu eli bitiremeyecek” diye konuştu.

‘En az 2012’deki kadar umut sahibiyim’

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Önder’in, Diken yazarı Kemal Göktaş ile birlikte yaptığı ‘Sırrı Süreyya Önder Anlatıyor’ podcast dizisinin dördüncü ve son bölümü kisadalga.net ve Kısa Dalga’nın podcast platformlarında yayınlandı.

Önder, “Yakın dönemde bir çözüm süreci ya da barış için yeni bir arayış olabilir mi” sorusuna 2013 yılı başında başlayan son çözüm sürecinin arefesi olan ancak çatışmaların sürdüğü 2012 yılına atıf yaparak “En az 2012’deki kadar umut sahibiyim” karşılığını verdi.

Önder şunları söyledi: “Demokrasiyi talep edenler, artık insanların ulusal demokratik taleplerini, kendilerini yaşama arzularını, kendi kaderlerini tayin hakkı gibi özetleyebileceğimiz birçok başlıkta eskisi kadar iğne değmiş gibi zıplamıyorlar. Bunu bir anlamaya çalışma çabası var. Çünkü Kürt siyasi hareketi uzunca yıllar ya da girdiği birçok seçimde iktidara güç verme, iktidarın gizli ortağı olma gibi aslında bir sürü hurafeyle boğuşmak zorunda kaldı. Derdini de anlatamadı. Ama bakın geldiğimiz derelere, geçtiğimiz derelere, herkesi mahcup edecek bir politik duruş ve bilinç sahibi olduğunu gösterdi. Dünyada hiçbir şey olup geçmez malum, bir sürü sonuç üretir. Bu sonuçları da genellikle önceden kestiremeyiz. Çok budaklıdır, çok karmaşıktır. Hatta murat ettiğimiz şeylerin ürettiği sonuçlar, genellikle ümit ettiklerimizden çok daha fazla ve farklı olur. Burada da böyle oldu. Onun için umudum var. Yoksa ben AKP – MHP blokunun bir barış sürecini yeniden başlatacağını ya da demokratikleşme yönelimine gireceklerini ihtimal dahilinde görmüyorum ama bu mesele tam da hallolması gerektiği gibi bir hal yoluna bilinç düzeyinde giriyor.”

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‘AKP çift joker bile çekse bu eli bitiremeyecek’

Önder, AKP’nin bölünmesi ve kurulan yeni partilerle ilgili şunları söyledi: “AKP gidici. Bunun için kahin olmaya gerek yok. Yani bir okey tabiriyle söyleyeyim, çift joker çekse bile bu eli bitiremeyecekler. Ama beni orası ilgilendirmiyor, hani AKP cenahı üçe bölünmüş, 13’e bölünmüş, bunun bizi birinci dereceden ilgilendirmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki sütun halinde düşünceler oluşmuş, bloklar oluşmuş ve birbirine geçişkenliği az. Akraba evliliği ile yürüyeceğimiz bir yol yok, melezleşmesi lazım Türkiye’de sol muhalefetin. AKP’ye oy veren seçmenlerden ne kadarını ikna edebileceğimizle yakından alakalı. Bu da onları kandırmaktan geçmiyor, onlara kendimizi doğru ve yeterli anlatmaktan geçiyor.”

‘CHP’yi yerel seçimlerdeki çizgiye HDP getirdi’

Önder şöyle devam etti: “ÖDP’deki Sol Parti’ye evrilen sürecin önemli olduğunu düşünüyorum. CHP’nin yerel seçimlerdeki tutumu HDP’nin bugüne kadar getirdiği temel pratikti ama son yerel seçimlere gelene kadar bu CHP’nin resmi tutumu olmaktan uzaktı. HDP bu çizgiye getirdi. Daha solunuzdaki örgütlenmeler sizi de daha demokratikleştirme, yüzünüzü daha sola dönme etkisi doğurur, bilinen bir şeydir. İçinden geçmekte olduğumuz şartlar gerçekten ortak demokratik bir bilinci ve tutumu, buna uygun bir pratiği hayata geçirmek için en uygun şartlar. Bununla değerlendiremediğimiz her tartışma nafile bir tartışma gibi geliyor bana.”

‘Meclis’i hiç özlemiyorum’

Önder, “Meclis’i özlüyor musunuz” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Asla, kestirmeden söyleyeyim. Hiç. Ben hiç bir vekil moduna girmedim. Ama demokratik bir mücadele için vekillik çok avantajlı bir pozisyondur. Umarım bana güvenenleri mahcup etmeyecek de bir temsiliyeti yürütmüşümdür.”

‘Sırrı Süreyya Önder Anlatıyor – 4’ podcastini dinlemek için play’e tıklayın: