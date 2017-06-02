Şırnak’taki helikopter kazasının ardından sosyal medya paylaşımına tutuklama

Şırnak’ta askeri helikopter kazasında 13 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Facebook’tan hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu iddia edilen Ayhan Karahan tutuklandı.
Bodrum Çevre Platformu sözcüsü ve yazar Ayhan Karahan’ın, kazanın ardından hesabından hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddia edildi.
Hakkında soruşturma başlatılan Karahan, dün gözaltına alındı.
Bugün adliyeye sevk edilen Karahan, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından tutuklandı.